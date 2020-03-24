"Итальянский" сценарий эпидемии коронавируса в Молдове: Можно ли избежать трагедии - все в наших руках

Это важно сделать, пока резкого скачка количества лиц, у которых имеется подозрение COVID-19 не произошло.

Как нам сообщили источники в минздраве, в больницу министерства здравоохранения, где в стационаре находятся пациенты с подозрением на коронавирус, в сутки попадает около 60-70 человек. Мест в больнице - 415, в палатах находятся по одному человеку, мест пока хватает. Человека тестируют на COVID-19, если результат анализа отрицательный, на следующий день его отпускают домой.

- Скачка количества лиц, у которых имеется подозрение на коронавирус, не произошло, - говорит "Комсомолке" директор больницы минздрава Георгий Цуркану. - Стандартно все идет.

- Не стоит ли нам опасаться "итальянского" сценария, когда количество зараженных резко возросло?

- Трудно прогнозировать ситуацию, - рассуждает врач инфекционной больницы имени Тома Чорба Ирина Русу. - Все зависит от людей! Будут сидеть по домам, значит, не будут заражать друг друга, все будет хорошо и ситуация не ухудшится. Не будут сидеть дома - все может произойти.

- Много работы у вас сейчас?

- Больница полная...

КСТАТИ

В Молдове имеется около 20 тысяч койко-мест у медучреждениях. По мнению врачей. их должно хватить, даже если ситуация, не дай Бог, ухудшится.

ЛЕОНИД РЯБКОВ