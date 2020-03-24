На этой неделе ожидаем несколько партий помощи в контексте борьбы с COVID-19

На этой неделе в Республику Молдова прибудут несколько партий помощи в контексте борьбы с COVID-19

Такая помощь поступила уже от Всемирной организации здравоохранения и должна поступить также из Китая и Российской Федерации.

Глава государства Игорь Додон заявил в понедельник после встречи с высшим руководством страны, что часть медицинской помощи из Китая прибудет в Молдову во второй половине недели. В течение текущей недели ожидается также партия помощи от Российской Федерации.

Игорь Додон отметил также, что на счетах, открытых для борьбы с COVID-19, примэрия Кишинева накопила более одного миллиона леев, а Министерство финансов - около полутора миллионов.

Глава государства сказал, что в период чрезвычайного положения закупки, которые не являются строго необходимыми для деятельности учреждений, были заблокированы. В то же время инвестиции в инфраструктуру будут продолжаться.

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