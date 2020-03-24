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Кто расторопнее из руководства страны?
24.03.2020

Есть мнение, что Влад Плахотнюк уж точно увереннее и эффективнее справился бы как с коронавирусом, так и с коронабесием. 

Для Додона вся эта ситуация всего лишь представляется возможностью как следует похайповать во время чумы, а мысли о переизбрании окончательно застили ему глаза. Санду и Нэстасе, два сапога пара, сидят в самоизоляции на антресолях, и боятся сделать лишний шаг, чтобы не повторилась хынчештская история. Это когда они поучаствовали в организованных властями выборах, друг с другом поругались и ещё получили свою порцию обвинений в содействии распространению бациллы.

Кику пытался было организовать хоть какое-то сопротивление, но упёрся в тупое желание Додона как следует хайпануть на истории. Поэтому у целого премьер-министра руки, на самом деле, связаны. 

Отсюда и церкви, которым президент разрешает проводить службы вопреки главе кабмина, - и из 375 священников оштрафован всего один. Небось, персону "козла отпущения" ещё и с митрополитом согласовывали. Каким же униженным должен себя чувствовать Кику после того, как его же призывы прихожанам молиться дома обнулили церковные иерархи. Напоминаем, всё это в обмен на правильные проповеди избирателям.

Отсюда и вывод армии для... недопущения граждан в парки. Просто президенту уж очень хотелось всем напомнить, что он ещё и главнокомандующий. В США Нацгвардия патрулирует отдельные населенные пункты для соблюдения гражданами самоизоляции и карантина, убирает школы, доставляет продукты питания людям. В Молдове солдатики будут дежурить в парках. Видимо, в Нацармии ещё не было случаев заболевания коронавирусом и кому-то очень хочется, чтобы они случились. 

@Мамалыга и Токана


 
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