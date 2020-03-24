"Впервые от меня что-то зависит в Молдове": Граждане боятся, но понимают, что решается судьба страны

Вся ситуация с эпидемией – лакмусовая бумажка, указавшая на все стороны человеческой жизни: от самых мелочных до возвышенных стезей.

«…Я испытываю какой-то ну не восторг, не знаю, как назвать, что стала свидетелем такого крупного события…», - так сказала подруга об эпидемии.

Если отбросить все эти мелочные переживания и взглянуть глобально на состояние мира, то так и есть: все мы свидетели крупного события. И восторг от осознания себя частью чего-то большего и осознание собственной значимости и ответственности за состояние своей страны. Это не выборы, так что можно смело быть уверенным, что именно мои действия влияют глобально, а не печать на куске бумаги.

«...Если я вдруг заболею, то я буду вести дневник…» - друг об эпидемии.

Зачем же ждать? Напиши «нетленку» сейчас, напиши о другом, тем более, что ты можешь.

Все мы занимаемся каким-то делом, изо дня в день кружим по замкнутому кругу, боясь остановиться, задуматься о себе, о желаниях и мечтах. А тут такая глобальная возможность остановиться и подумать (интровертам пламенный привет). Все, кто смог открыли новые возможности, заработали денег, отточили искусство сарказма и желчи, да и просто повеселились. Есть повод открыть множество талантов и возможностей, воплотить мечты и самые невероятные желания.

«...Я не выйду на работу, я боюсь!», - коллега соседки об эпидемии.

Слава Богам! Дошло, очнулись, включился инстинкт самосохранения. Осталось к инстинкту самосохранения прибавить дисциплину и смелости. Все мы боимся, но как ни странно, это еще один глобальный повод почувствовать свою значимость, понять, что твоя смелость и дисциплина поможет другим. «Незаменимых нет!» - еще одна фраза, которая портила жизнь многим на протяжении долгого времени. Ан, нет, выкуси, дорогой мой руководитель. Именно сейчас прояви уважение и признай ценность каждого своего работника, раз уж вне эпидемии ты не был способен на подобное.

«…Домашние питомцы не передают вирус человеку…» - владельцы домашних животных и множество волонтеров об эпидемии.

Что самое удивительное – все эти люди правы. У животного больше шансов получить от человека заболевание, травмы, чем наоборот. Если углубляться в историю возникновения заболеваний, то в большинстве случаев человек сам нарывался на неприятности, взаимодействуя с животными не соответствующим образом.

Глобально вся ситуация с эпидемией в мире – лакмусовая бумажка, указавшая на все стороны человеческой жизни: от самых мелочных до возвышенных стезей.

Берегите себя, берегите близких и питомцев, остановитесь и помечтайте, воплотите в жизнь таланты и осознайте свою значимость.

САША СОВА