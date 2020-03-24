15 необычных способов использования микроволновки

Далеко не все могут охватить мыслью, всё то многообразие возможностей, которые нам дарит обычная бытовая микроволновая печь, хотя почти каждый обладает своим "фирменным" рецептом, как запитать данное чудо техники не совсем традиционным способом для решения хозяйственно-бытовых проблем. В этой подборке собраны самые популярные или самые необычные ноу-хау с использованием микроволновок…

Итак, микроволновка может:

Приготовить омлет

Вкусный и быстрый завтрак можно приготовить без особых трудов, если взбить яйца, добавить туда молоко, сыр, специи, а затем поставить смесь в микроволновку на 45 секунд. После чего доставь и ещё раз всё хорошо перемешать. Снова 45 секунд в микроволновке, и чудный завтрак готов.

Подсушить чипсы

Всего лишь выложить чипсы на бумажное полотенце и подсушить в микроволновке.

Очистить разделочную доску

Протрите каждую сторону доски кусочком лимона, а затем просушите ее в мироковолновке в течение минуты.

Очистить губку для посуды

Смочите губку в воде, отожмите ее и положите в микроволновую печь на 2 минуты. Так вы уничтожите бактерии.

Снять марку с конверта

Смочите ее парой капель воды и поместите конверт в микроволновую печь на 20 секунд. Затем аккуратно отделите марку от конверта: бумага при этом не пострадает.

Самоочиститься

Выжмите две половинки лимона в миску с водой и опустите их туда же. Затем поставьте миску в микроволновку на 5 минут. После этого вам останется лишь убрать остатки еды влажной тряпочкой, не прилагая чрезмерных усилий.

Порезать лук без слез

Отрежьте хвостики лука и на 30 секунд отправьте его в микроволновую печь.

Посушить травы

Зелень, которую вы хотите использовать в качестве сухой приправы, разложите на картонной тарелке или бумажном полотенце и просушите в микроволновке 30 секунд. Затем переверните и вновь просушите. Делайте так 2-4 минуты, пока зелень не полностью не высушится.

Очистить чеснок

Головку чеснока положите в микроволновую печь на 15 секунд при средней мощности. После этого кожура легко отойдет сама.

Подогреть еду без разбрызгивания

Любые продукты с толстой кожурой, как правило, «взрываются» в микроволновой печи. Чтобы избежать этого, сделайте в картошке или помидорах несколько отверстий для выхода пара.

Оживить черствый хлеб

Чтобы не выбрасывать хлеб, обмотайте булку смоченным в воде бумажным полотенцем и отправьте в микроволновку на 10 секунд. Мощность должна быть самой большой.

Обжарить орешки

Выкладываем любые орехи на тарелку, сбрызгиваем растительным масло и ставим в микроволновку на 1 минуту. Затем достаем орехи, охлаждаем, перемешиваем и снова ставим в микроволновку на 1 минуту. Так повторяем процесс до тех пор, пока орехи не поджарятся до нужного состояния.

Быстро замочить бобы

Если у вас нет времени ждать пока отмокнут бобы, поместите их в миску с водой и щепоткой пищевой соды. Поставьте миску в микроволновку на 10 минут, затем достаньте и подождите еще 30-40 минут. Бобовые готовы.

Снять кожу с помидора или персика

Быстро снять кожицу с помидор, слив или персиков легко. Достаточно лишь сделать небольшую крестообразную надсечку на плодах и отправить на полторы минуты в микроволновку. Шкурка после этого будет сниматься без проблем.

Выжать сок лимона или апельсина

Прежде чем выдавливать сок, поместите лимоны в микроволновую печь на 10−20 секунд. Это сделает фрукты более сочными.

Бонус на последок для ознакомления - против самолётов НАТО

Во время варварских налётов авиации НАТО двадцатилетней давности, братский сербский народ использовал микроволновки для приманки самонаводящихся ракет и дезориентации приборов штурмовой авиации противника .

Печки вызывали на себя американские противорадиолокационные ракеты "Харм", которые уничтожали кухонные приборы, а сербские зенитные радары оставались в целости и сохранности.