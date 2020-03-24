Новая «порция» молдаван сможет вернуться из-за рубежа на самолетах

Желающие могут успеть на самолеты с 24 по 26 марта 2020 года.

Компания Air Moldova произведет сегодня вылет туда-обратно в Париж в аэропорт Beauvais для транспортировки оставшихся там граждан Молдовы. Повторый вылет по этому направлению будет произведен 25 марта.

25 марта компания «Flyone» вывезет из Лондона граждан нашей республики с территории Великобритании через аэропорт Southen.

26 марта компания «Flyone» вылетит в Стамбул и Москву для перевозки пассажиров с гражданством Молдовы на родину.

Все чартерные рейсы одобрены Комиссией по чрезвычайным ситуациям, с учетом принятия всех мер предосторожности при условиях угрозы распространения эпидемии коронавируса.

Также через КПП Джурджулешты – Галаць будет предоставлен транзитный коридор для 10 граждан Румынии, работавших в международном порту Джурджулешты.

Пересечение территории Республики Молдова будет производиться безостановочно в сопровождении представителей правоохранительных органов до румынского КПП на границе Молдовы и Румынии.

Информация о чартерных перелетах стала известна после вчерашнего заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Автор: Михаил Генчу