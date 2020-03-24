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Что готово сделать Минобороны в условиях ЧП?
24.03.2020

Около 15, тысяч военнослужащих готово задействовать Минобороны в условиях кризисной ситуации. Также ведомство располагает 160 единицами спецтехники, которую также готово вывести на улицы.

Министр обороны Александру Пынзарь заверил, что его подчиненные будут действовать в строгом соответствии с законом.

Минобороны выделит ресурсы для поддержки медицинского персонала, участвующего в урегулировании кризиса, спровоцированного распространением коронавируса.

Также военные будут задействованы в патрулировании общественных мест.

– Вместе с ответственными лицами, мы будем принимать решения о том, как наиболее эффективно и оперативно действовать там, где ситуация требует нашего вмешательства, - заявил Пынзарь.

Во вторник Игорь Додон подписал указ о привлечении личного состава министерства обороны к разрешению кризисной ситуации. Глава республики пояснил эти меры динамикой распространения вируса COVID-19 в регионе и стране, сообщает Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу


 
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