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Общество
В Кишиневе и Бельцах проезд в общественном транспорте будет бесплатным
25.03.2020

В последующие две недели проезд в общественном транспорте в Кишиневе и в Бельцах будет бесплатным.

Власти решили ограничить контакт кондукторов и пассажиров. Об этом сегодня, 24 марта, по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям объявил премьер-министр Ион Кику.

– Данные услуги будут предоставляться без взимания платы. Мы вводим эту меру для того, чтобы ограничить контакт кондукторов и пассажиров, – сказал он.

Глава правительства также отметил, что на каждой остановке общественного транспорта в Кишиневе и в Бельцах будут находиться представители МВД. Они будут следить за тем, чтобы исполнялось решение комиссии о перевозке пассажиров исключительно на сидениях.

Начиная с понедельника, 23 марта, общественный транспорт в Кишиневе работает по новому графику: с 05:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. С 10:00 до 16:00 в работе транспорта объявлена пауза. Жителям столицы рекомендовано не покидать свои дома без уважительных причин.

Автор Михаил Генчу


 
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