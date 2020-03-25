Кондукторша столичного троллейбуса устроила истерику из-за больного эпилепсией

Некоторые сотрудники общественного транспорта Кишинева лишены человеколюбия и юридически безграмотны.

В редакцию «Блокнота Молдовы» обратилась жительница Кишинева Постолаке Чезара, которая рассказала о возмутительной ситуации, произошедшей на днях в одном из столичных троллейбусов.

- Этот вопиющий случай произошел в троллейбусе №23 днем 18 или 19 марта. В салон вошел молодой человек, видно было что одет бедно, но аккуратно – не бомж, не наркоман какой-то.

К слову, отмечу, что уже давно все сотрудники в троллейбусах принимают все необходимые меры защиты, но кондукторша именно в этой единице транспорта была почему-то без маски и перчаток.

Она подошла к парню и потребовала оплатить проезд. В ответ юноша сказал, что у него нет денег, но ему очень нужно к врачу, и протянул какую-то бумагу. Кондукторша прочитала документ, бросила его на пол и отскочила на несколько метров – оттуда стала требовать, чтобы парня высадили из троллейбуса, потому что он болен!

Я подняла бумагу и прочитала – у парня эпилепсия. То есть, кондуктор требовала высадить человека с проблемами здоровья, не имея понятия о том, что эпилепсия не заразная.

Но при этом, сама себе позволяла бродить по салону без маски и перчаток, подходя к пассажирам ближе, чем на метр, взимая деньги за проезд.

Естественно, я вступилась за молодого человека и попыталась объяснить истеричной женщине, что как раз ее крики опасны для парня - они вводят его в состояние стресса, и могут вызвать приступ эпилепсии.

Благо, еще несколько пассажиров встали на мою сторону, мы сумели оградить больного от неадекватного поведения кондукторши. Но ее было не унять – она продолжала кричать.

Это вопиющий случай халатного отношения сотрудника троллейбусного парка, расхаживающего в транспорте без мер защиты, и ужасающий случай безграмотности и элементарного воспитания в обществе!

Она вела себя так, будто этот парень зашел лично к ней домой, а троллейбус – ее собственность, и она имеет право выгонять из него любого, кто ей не по нраву, - рассказала Чезара Постолаке журналисту «Блокнота Молдовы».

Автор: Отилия Липчану