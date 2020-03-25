НАРЭ запретило владельцам лицензий отключать потребителей во время чрезвычайного положения

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запретило владельцам лицензий отключать во время чрезвычайного положения потребителями предоставляемых услуг или применять штрафы в случае неуплаты в срок счетов за электроэнергию, отопление, природный газ или воду.

Как передает "ИНФОТАГ", об этом объявило во вторник руководство Агентства, подчеркнув, что приостановка допустима лишь в случае угрозы жизни и здоровью людей или повреждения имущества.

Кроме того, в течение этого периода владельцы лицензий вправе выставлять ежемесячные счета на основании приблизительных расчетов при условии, что в основу будет приниматься среднесуточное потребление в течение аналогичного календарного периода предыдущего года. После завершения чрезвычайного положения поставщики обязаны провести перерасчет в соответствии с показателями, зарегистрированными измерительным оборудованием.

Что касается потребителей, то НАРЭ рекомендует им все же оплачивать счета своевременно, с помощью доступных электронных средств, чтобы не допустить накопления долгов.