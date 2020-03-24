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Здоровье
Уволен директор республиканской клинической больницы
24.03.2020

Директор Республиканской клинической больницы Анатолий Чуботару был уволен сегодня с занимаемой должности.

Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

"Чтобы расширить возможности Республиканской клинической больницы для решения эпидемиологической проблемы, в комиссии было принято решение о внесении изменений на уровне руководства. Нынешний директор учреждения будет смещен с должности", - сказал Ион Кику.

Напомним, что четыре медицинских работника из Республиканской клинической больницы заразились новым коронавирусом. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обвинило Чуботару в нарушении процедуры, поскольку, не сообщив об этом министерству, он решил провести анализы в частной лаборатории.


 
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