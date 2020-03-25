Движение PRO просит власти принять меры: «Некоторые люди породили чрезвычайно опасное явление во время эпидемии»

Гражданское движение – «Профессионализм и ответственность за людей» (PRO) «к большому сожалению устанавливает, что некоторые люди породили чрезвычайно опасное явление во время эпидемии», сообщает ТРИБУНА.

«Они, по согласованию с некоторыми фармацевтическими сетями и некоторыми интернет-порталами, начали спекулировать медицинскими изделиями первой и строгой необходимости, пытаются спровоцировать продовольственный кризис с другими основными продуктами питания, в разгар чрезвычайного положения и эпидемии, в том числе через рекламные газеты, интернет-магазины, рекламные интернет-порталы», написал лидер Движения PRO Георге Костандаки в социальной сети.

В этом контексте Движение PRO просит власти в срочном порядке принять меры.

«1. Принять меры, предусмотренные чрезвычайным положением, для предотвращения вызова, и чтобы спровоцировать искусственный кризис лекарственных средств и продуктов питания лицами по согласованию с сетями магазинов и аптек.

Установить случаи спекуляции, которые имели место, наложить штрафы до 500 000 леев для физических лиц с их непосредственной изоляцией от общества, наложить санкции на юридических лиц, которые являются соучастниками в провоцировании кризисного состояния, отозвать у них все разрешения и лицензии на деятельность навсегда, оштрафовать эти лица суммами, начиная от одного миллиона леев и выше, арестовать и вести уголовное преследование в отношении руководства или лиц, задействованных в этих случаях. Все запасы товаров, продуктов, лекарственных средств и т.д., которые принадлежат юридическим лицам, задействованным в таких схемах, а также физическим лицам, участвующим в случаях спекуляции, немедленно конфисковать в пользу государства. Закрыть все интернет-платформы, осуществляющие онлайн торговлю, рекламные газеты и все рекламные интернет-порталы, если они были вовлечены в спекуляцию продуктами первой необходимости и лекарственными средствами по интернету. Применить финансовые санкционные меры, в том числе к ответственным лицам, с согласия которых совершаются спекуляции», написал Костандаки.

Андриана Кептине