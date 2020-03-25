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Политолог: «Зарплаты врачей смешные по сравнению с почти сисифийскими усилиями, которые они прилагают в борьбе с пандемией COVID-1»
25.03.2020

Политолог Аурелия Перу утверждает, что «этап полных сострадания сообщений завершился и пора перейти к тяжелой артиллерии», сообщает ТРИБУНА.

«22 января правительство утвердило постановление, согласно которому начиная с 1 апреля 2020 года заработная плата работников общественных медико-санитарных учреждений повысится на 10%. Итак, если до сих пор ежемесячная заработная плата врача в республиканской больнице составляла 7129,2 леев, с 1 апреля этого года она вырастет примерно до 7421,5 леев.

Зарплаты врачей смешные по сравнению с почти сисифийскими усилиями, которые они прилагают в борьбе с пандемией COVID-19. 25(!) ночных вызовов на дежурного врача Института неотложной медицины! Те, которые выходят на брифинги, могут себе представить «как заходит и выходит» через этих людей стресс и усилия? Я прочитала в сетях, что кто-то предложил отдать заработную плату депутатов за месяц врачам.

Парламент не собирается на пленарном заседании в период карантина. ПОДДЕРЖИВАЮ! Нет. Это не популизм. Труд этих людей должен оплачиваться по заслугам. Они не зарабатывают 200-300 тысяч евро за то, что переходят из одного «отделения» в другое. Как происходит с политическими «туристами» из молдавской законодательной власти», написала Перу в социальной сети.

Андриана Кептине


 
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