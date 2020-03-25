Обращение к мигрантам, которые едут из Европы в Молдову: Хватит с нас ваших пьянок – бегом на карантин, из-за вашего коронавируса умрут родные и друзья

Тех, кто начинает шляться, надо жёстко наказывать, независимо от того, есть у них признаки болезни или нет.

На популистское высказывание экс-спикера Канду о том, что граждане Молдовы, заблокированные за рубежом из-за пандемии коронавируса, имеют полное право вернуться на родину, ответил бывший министр экономики Александр Муавский:

«Канду - демагог высшей марки, спекулирующий на кризисе и передёргивающий понятия. Никто не обвиняет наших сограждан, работающих за рубежом. Никто не запрещает им вернуться домой. Это их естественное право, даже для тех, кто выехал и работает по паспорту другой страны.

НО! Если у наших соотечественников, решивших поискать лучшей доли под другим солнцем, есть чувство ответственности, то они постараются воздержаться от возвращения домой в это время, особенно из особо заражённых зон. Если же они всё-таки вернутся домой, то должны беспрекословно выполнять предписания власти и выдерживать полный карантин, а не шляться по друзьям и устраивать дни рождения и прочие пьянки.

Таких надо жёстко наказывать, независимо от того, есть у них признаки болезни или нет. А деятелей, подобных Канду, надо гнать в шею со всех собраний и встреч, потому что ничего хорошего стране они не принесут.

От редакции

Те, кто приехал из Европы и первым делом собирает друзей за шумным столом, должны помнить: это очень опасно. В конце концов, вы ставите под угрозу жизнь родных и близких. Зачем нам ждать первого трупа, если можно отсидеться две недели в карантине и пьянствовать на здоровье? Думайте!

ПАВЕЛ МУНТЯН