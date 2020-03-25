Военная техника на улицах Кишинева напугала жителей столицы: И это хорошо!

Похоже, наших граждан только таким образом можно заставить оставаться дома и не выходить из квартир.

Что-то возбудился народ по поводу военной техники на улицах Кишинева. То есть, шашлыки и праздношатание по улицам народа не так будоражили? Нам уже несколько сообщений пришло: что происходит, все это как-то тревожно- лучше дома останемся. Ну, вот. Эффект, которого так добивались.

А все дело в том, что Игорь Додон в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами подписал сегодня Указ, дающий военным разрешение принять участие в борьбе с пандемией.

- Министерство обороны должно быть готово предоставить свои логистические ресурсы для поддержки медицинского персонала, участвующего в управлении этим кризисом. Речь может идти о выделении больничных мест, об участии военных медиков, транспортных средствах для нужд властей или о другой поддержке.

Так что, «Танки в городе!» - это нормально.

КОММЕНТАРИЙ АССИСТЕНТА ПРЕЗИДЕНТА МОЛДОВЫ

Эрнест ВАРДАНЯН: Нам надо дождаться, когда счет заболевших пойдет на тысячи?

Реакция жителей Кишинева на появление военной техники на улицах, мягко говоря, удивляет.

То есть, когда нам показывают аналогичные кадры из Парижа или Нью-Йорка, мы сочувственно качаем головами и вздыхаем. Мол, «ну, да - им нужно, у них эпидемия вовсю».

А в Молдове, значит, не эпидемия?

Или нам надо дождаться, когда счет заболевших пойдет на тысячи?

Я не пойму этих людей!

Эпидемия началась - «Почему Правительство ничего не делает?!»

Правительство пошло на жесткие меры - «Да как оно смеет?!»

Когда какие-то идиоты жрут шашлык в парке во время эпидемии, эти критиканы в первых рядах возмущенных: «Да почему Правительство не накажет их?!», но когда армия выходит на улицы, чтобы идиоты больше не жрали шашлык в парке, ровно те же самые люди кричат, что Правительство «не наигралось в войнушки». Я всё это четко фиксирую.

Может, вы определитесь уже?! КОММЕНТАРИЙ ЭКС-МИНИСТРА ОБОРОНЫ "Я - за сильную руку!" «Это нормально, когда привлекают армию для соблюдения правопорядка. Считаю, что даже раньше надо было это сделать. Я за сильную руку. И не вижу ничего из ряда вон выходящего привлечь армию. Это всегда было в чрезвычайных ситуациях - наводнения, землетрясения. Люди в форме, как правило, дисциплинируют население. Если надо сидеть дома, значит надо, а не болтаться, где попало».

РОМАН ВЛАДИМИРОВ