Чужой карман: Кто в Молдове "обогатился" за первую неделю ЧП

С 16 марта в ритейле наступила великая депрессия: в связи с карантином, кабмин запретил работу всех торговых точек, кроме аптек, продмагов и АЗС. «Трое в лодке» разместились неравномерно. Продажи АЗС уже упали на 10% из-за объявленной чрезвычайной ситуации. Аптечный бизнес переживает традиционный (сезонный) спрос. Тогда как продуктовая розница нарастила оборот на треть, и особенно бойко сейчас торгуют сети, пишет logos-press.

На первый взгляд может показаться, что в условиях вынужденной монополии коммерсанты теряют совесть: ценник пополз вверх. Это мнение в обществе закрепилось после того, как президент страны сообщил, что торговцы, которые «спекулятивно повышают цены, могут быть наказаны, т. к. предпосылок для этого нет».

Заявление было эффектно подкреплено статистикой, отражающей надежный продовольственный тыл. Выяснилось, что того же сливочного масла и сыров на предприятиях хранится 330 тонн, колбас - 240 тонн, мяса — 4,5 тыс. тонн. Ежедневное производство куриного яйца достигает 1 млн. штук, что превышает внутреннее потребление.

Но все это добро надо как-то продать, а, кроме продмагов, сделать это сейчас некому. Рынки закрыты, причем по всей стране, а на их долю приходится твердые 40% food-розницы. Продовольственные отделы и фирменные точки производителей в торговых центрах тоже не действуют, но они, худо-бедно оттягивали до 10% продаж. К работе допущен только классический продмаг, независимо от формата (гипермаркет, супермаркет, внутриквартальный магазин, торговые точки при остановках транспорта). Соответственно на этот сегмент легла основная нагрузка.

Продовольственных маркетов в Молдове не так много, как может показаться. К примеру, в Кишиневе из 30,8 тыс. торговых объектов на долю продмагов (включая небольшие фирменные точки предприятий) приходится не более 1,3 тыс. Большинство из них — мелкие «алиментары» со средним чеком в 50-80 леев.

Основной поток генерируют сети, которые располагают хозяйством в 230 торговых точек. Две трети из них принадлежат «большой пятерке» - «Linella», «Supermarken Nr 1», «Fidesco», «Fourchette», «Green Hills»- «Velmart». Еще пять гипермаркетов — у международных игроков «Metro» и «Kaufland». Эти семь операторов обеспечивают половину продаж всего молдавского продовольственного ритейла. А он оценивается примерно в 20 млрд леев (37% всей розницы).

Но надо понимать, что сети тщательно выстраивают свои операционные процессы: они не могут съесть больше, чем заложено в «меню». Долю рынков, неожиданно свалившуюся на них (голубая мечта коммерсантов!), они переварят. Но вряд ли будут способны качественно представить весь объем ходового товара категории non-food.

Что уже прослеживается на примере продаж бытовой химии и гигиенических средств. Это мощный бизнес, сконцентрированный в отдельной торговой нише. Он базируется, в основном, на четырех игроках - «Zolusca», «Casa Curata», «Alina Cosmetics» и «Imparatia Curateniei», которым принадлежат более 160 специализированных маркетов.

Являясь прямыми конкурентами, эти сети всегда работают на отличиях. У той же «Zolusca» две трети магазинов - малагабаритные внутриквартальные точки, каждая из которых обслуживает 250-350 человек в день. «Casa Curata» ориентируется на более затратный формат самообслуживания, площадью от 100 кв. м, который требует 5-6,5 тыс. леев на 1 кв м, включая товарное наполнение. Компания может себе это позволить, являясь дочерней структурой крупного поставщика - «Azmol».

По некоторым данным, все четыре сетки продают товаров на 40-45 млн леев в месяц. Большая часть этого оборота сконцентрирована в столице. Теперь этот объем перешел к продовольственному ритейлу и эту «добавку» он вряд ли переварит. Первое, что произошло в сетях на прошлой неделе — поднятие цен на моющие средства и гигиентическую продукцию. Повысил их один из крупнейших поставщиков, который лишился возможности продавать товар в собственной сети магазинов.

Food-сети очень неуверенно чувствуют себя в нынешней ситуации. Они боятся ажиотажного спроса, поскольку напрямую зависят от поставщиков. Именно поэтому председатель Патронатной ассоциации сетевого ритейла «ProBiz» Виктор Дурлештяну призвал покупателей не делать покупки про запас. Он отметил, что коммерсанты гарантируют бесперебойное обеспечение товарами. Правда, тему повышения цен на ряд продуктов г-н Дурлештяну обошел. По его словам, «ни в одной из сетей «Linella», «Supermarken Nr 1», «Fidesco», «Fourchette» и «Green Hills» не было попытки повысить торговую надбавку». О том, что поставщики сыграли на повышение и это отрацилось на конечной стоимости товара, председатель «ProBiz» тактично умолчал.

В разговоре корр. «ЛП» с директорами некоторых супермаркетов выяснилось, что на этой неделе подорожал импорт. Но это - плановое повышение цен: заканчивается сезон тех же цитрусовых, истощаются запасы свежих овощей, которые всегда дорожают к середине марта. Именно поэтому повысился в цене картофель, что так горячо обсуждается в социальных сетях. Пик роста цен, как правило, приходится на предпасхальный сезон и лишь во второй половине мая цены начинают снижаться.

Что касается базовых продуктов, включая молочную, мясную, хлебо-булочную, рыбную, кондитерскую продукцию и алкоголь, повышения цен действительно не наблюдалось.

По словам коммерсантов, за последние десять дней оборот магазинов вырос на 25%-30%. Резкий скачок произошел в среду, 11 февраля, когда школьников и студентов отправили на карантин. Уже к вечеру средний чек вырос до 200 леев, при этом пик продаж пришелся на бакалею. За два дня один супермаркет средней руки продавал поддон гречки, а это 1 тыс. пакетов! До сих пор в обороте маркетов лидируют крупы, макаронные изделия, сахар. На втором месте - бытовая химия и средства гигиены (сказалось закрытие специализированных сетей). На третьем — консервы.

Кстати, с начала объявления карантина спрос на спиртные напитки не изменился. Их продажи до сих пор равномерные, причем во всех категориях.

Что касается продуктовой линейки, ассортимент в дальнейшем может несколько измениться. Управляющие магазинами отметили, что у поставщиков на складах заканчивается товар, а новые поставки сопряжены с трудностями, в частности — с блокировкой на границах ЕС. Несмотря на то, что молдавские власти объявили об отсутствии проблем на таможнях (открыты 17 контрольно-пропускных пунктов на границах с Украиной и Румынией), доставка товаров идет неравномерно. К примеру, на венгерской границе очереди на растаможку товаров достигают десятки километров и эти издержки рано или поздно скажутся на продуктовой матрице.

Автор: Ирина МАЦЕНКО.