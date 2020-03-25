Пулеметы с броневиков, которые будут патрулировать Кишинев и окрестности были демонтированы

Начиная с сегодняшнего дня, 25 марта, солдаты Национальной армии будут дежурить у входов в парках, лесополосах, автозаправочных станциях, сетях магазинов и местах проведения собраний, где собираются более 2-3 человек. Согласно заявлениям министра обороны Александра Пынзаря, военные будут задействованы как в столице, так и в районах страны.

„Армия приходит в поддержку Министерства внутренних дел. Миссия военных ограничивается маркировкой зон, пострадавших от карантина, транспортировкой людей из пострадавших районов и оказанием помощи”, - заявил Александру Пынзарь в ходе передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4.

Что касается вчерашнего присутствия на улице броневиков, оснащенных пулеметами, министр обороны уточнил, что пулеметы были демонтированы, а с сегодняшнего дня их не будет видно на улицах.

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