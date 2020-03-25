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Экономика
Какие цены установят на птицу?
25.03.2020

Члены ассоциации птицеводов не позволят дестабилизировать рынок в столь сложное время.

Патронатная ассоциация птицеводов обратилась с письмом в Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в котором сообщили, что не будут повышать цены на мясную продукцию и мясо птицы в период эпидемии COVID-19.

Они отметили, что в последнее время некоторые поставщики мяса и мясной продукции подняли цены, что, естественно, влияет на всю цепочку производства мяса птицы и сам сегмент рынка.

Ассоциация птицеводов заявляет, что информация, появившаяся в публичном пространстве, о попытке некоторых производителей поднять цены на мясо на 30% является манипулятивной.

Дезинформация распространяется с целью дестабилизации рынка, что порождает возмущение среди самих производителей.

Производители птицеводческой продукции выражают свою солидарность с усилиями властей, прилагаемых в этот период, и поддерживает своих клиентов, поэтому повышения цен на мясную продукцию и мясо птицы не будет, передаёт moldpres.md.

Напомним, что в период с 15 марта по 15 мая в РМ действует чрезвычайное положение связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

В течение этого периода в стране действует ряд ограничений, в том числе относительно деятельности бизнес-среды.

Автор: Михаил Генчу


 
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