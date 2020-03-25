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Здоровье
Минус 15 врачей в Молдове: «Он приехал из Европы и, даже вызвав «скорую» и попав в больницу, не сказал никому об этом»
25.03.2020

Из-за беспечности и эгоизма жителя страны под подозрением на коронавирус оказалась большая группа врачей.

Из-за халатности одного из жителей Гагаузии, под подозрением на коронавирус оказалась целая группа врачей, заявила на брифинге для прессы начальник управления здравоохранения Гагаузии Светлана Дулева.

Она выразила сожаление тем фактом, что жители автономии часто нарушают условия карантина. Более того, из-за халатности одного из жителей, под угрозой срыва оказалась деятельность целой группы врачей.

«В Гагаузии вчера произошел случай, когда житель Гагаузии, приехав из-за рубежа, не заполнил эпидкарту, не поставил в известность о своем приезде семейного врача. Более того, даже вызвав «скорую» и попав в стационар, он не рассказал об этом», - заявила Светлана Дулева.

В настоящее время с подозрением на коронавирус мужчина был доставлен в одно из республиканских медицинских учреждений.

«Мы очень сильно надеемся, что тест будет отрицательным. А если нет? Из строя выходят сразу 15 работников медицинской сферы. Если каждый день у нас будет уходить домой на карантин по 15 человек, то кто будет заниматься лечением наших пациентов?», - задалась вопросом Светлана Дулева.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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