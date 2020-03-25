Приколы tvc21

Ничего нового у Скрипника на программе не было. Все эти высказывания и мысли уже давно гуляют по интернету. По нашему мнению, это просто хитрый ход. Честно говоря, эти «ходы» директора tvc 21 знают уже все. У них снова финансовые трудности и снова директор вышел на рыбалку.

tvc 21 канал, который не имеет замеров рейтинга и соответственно, рекламодателя практически нет. Мизер. Поэтому кормится от политиков. Система такая: зовёт на передачу тех, кого никто не приглашает. Соответственно, такие «отказники» готовы платить за возможность хоть где то выговориться. И директор tvc 21 позволяет им это от души.

А на следующий день, скорее всего ему звонят недовольные этой передачей, и предлагают свои услуги, но даже если и не звонят, передачу провокационную он в интернет не выложит, дабы не разозлить власть и не остаться без предвыборной рекламы. Другими словами, я бы это назвал "рыбалка на крупную рыбу" от tvc 21.

Сталкивать политиков, чтоб они боролись за канал, получается не убедительно. У власти есть свои каналы, и они в большинстве. За эфир 21-го бороться ни кто не будут.

@MV