Одинцов: вся зараза приходит из Европы, а унионисты еще и злорадствуют

Именно из Европы приходят многие напасти, – оспа, чума, испанка. Об этом заявил член Кишиневского мунсовета от ПСРМ Александр Одинцов. По его словам, «все эти эпидемии обострялись в период больших потрясений и мировых войн».

– В ЕС сейчас проявилась его сущность. Его задача обогатить самые крупные государства – Германию, Францию, Италию. Сейчас там рулит Германия. Изолировали свои страны, вместо того, чтобы помогать друг другу. Мне стало известно из неофициальных источников, что румыны не пустили в нашу страну фуру с лекарствами, которые везли сюда несколько частных компаний.

Повод – режим ЧС. Но ведь именно поэтому приходится везти сюда медикаменты. А унионисты сидят тихо, и, думаю, еще и злорадствуют. Недавно осторожный совет согражданам дал Андрей Нэстасе: обращайтесь за помощью в Румынию. Ну да, там только этого и ждут. Унионисты всегда в сложных ситуациях закрывают рот, потому что не знают, что делать и что посоветовать, какой найти выход.

Их задача – уничтожить государство, зачем кому-то помогать? Сидят в своих домах и радуются тому, что происходит. Им не нравятся эффективные действия президента. Они его критикуют за что попало, а пандемия их абсолютно не интересует, – считает Одинцов, которого цитирует портал enews.md.

Подготовил Михаил Генчу