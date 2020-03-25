Игорь Додон: чем сплоченней мы будем, тем быстрее преодолеем этот кризис

Глава государства подписал вчера постановления о новых мерах по борьбе с распространением эпидемии коронавируса.

Президент Молдовы Игорь Додон призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не нарушать условия карантина, для более эффективной борьбы с угрозой эпидемии.

Он обратился к гражданам республики в публикации на своей личной странице в соцсетях.

- Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной армии приступили к совместному патрулированию для защиты населения на период эпидемии. Эти патрули помогут в реализации мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса.

Указ, который я подписал вчера, допускает и другие совместные действия представителей Министерства обороны и Министерства внутренних дел по оказанию помощи гражданам.

Все предпринимаемые нами меры помогают в поддержании стабильности на данном этапе, когда во многих странах мира пандемию всё сложнее держать под контролем. Мы готовы к еще более твердым шагам, в зависимости от развития ситуации, поскольку временные ограничения позволят нам быстрее вернуться к нормальной социально-экономической жизни.

Чем сплочённые мы будем, чем теснее будут сотрудничать граждане и власти, тем здоровее мы станем и тем быстрее преодолеем этот кризис! – подчеркнул президент.

Автор: Михаил Генчу