Срочно! У кондуктора столичного троллейбуса подозревают COVID-19

Кондуктор работал на маршруте №10, курсирующем между Рышкановкой и Телецентром. Глава управления электротранспорта Дорин Черный уточнил, что мужчина общался с братом, у которого недавно подтвердился диагноз, передает Publika.

Как стало известно, сотруднику стало плохо в понедельник, с начала недели мужчина так и не вышел на работу.

Руководство RTEC приняло решение изолировать 70% сотрудников на карантин, а в отношении остальных были внедрены дополнительные защитные меры.

Дорин Чорный пояснил, что решение властей выпустить на линии единицы транспорта без сопровождения кондукторов, никак не связано с этой потенциальной угрозой.

Автор: Михаил Генчу