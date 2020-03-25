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Кто придумал, чтобы армия и полиция патрулировали вместе?
25.03.2020

Силимся понять, почему для Национальной армии Молдовы избрали локации несения службы совместно с полицией для поддержания режима чрезвычайного положения в населенных пунктах Кагульского, Хынчештского, Сынжерейского  районов, окрестностях Бельц, которые не район  Кишинева. 

Ну ладно, столица - лидер по заболеваниям коронавирусом. Хынчешты - на втором месте.  Но Сынджерей и Кагул - вообще в конце списка (в них 3 и 2 случая соответственно), а в Бельцах официально ни одного случая заражения не зарегистрировано.

Зато про Штефан Водэ забыли совсем, а там девять случаев (третье место в топе заболеваний). Понятно, что три мотопехотные бригады вооруженных сил Молдовы размещены в Кишиневе, Кагуле и Бельцах, а потому и патрулируют, так сказать, недалеко от тыловых баз... но если послушать министра обороны Александра Пынзаря, то создается ощущение, что армии в принципе всё равно:

"Даже если нас в чем-то и критиковали, что мы выглядим слишком милитаристски, есть несколько научных исследований, которые показывают, что люди реагируют иначе, когда приближается полицейская группа на автомобиле и иначе, когда приближается группа вооруженных, экипированных, дисциплинированных людей на военной технике. Реакция на 100% более послушная, когда проходит такой автомобиль через населенный пункт".

В общем, закрутили гайки. Кое-кто из наших правительственных собеседников даже намекнул, что министру, бывшему главному полицейскому страны, просто скучно на новом посту.

Армию вывели, а потом задумались над практическим её применением, но сначала вывели - не обратно ж теперь заводить.

@Гений


 
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