Страшнее чумы только чума в сумасшедшем доме, - Цырдя

Давайте соблюдать карантин, давайте слушать врачей и власти, а не демагогов.

С таким призывом обратился к гражданам Молдовы депутат и политолог Богдан Цырдя. На своей странице в социальной сети он нарисовал апокалипсическую картину – чума в сумасшедшем доме, отметив, что именно так ведут себя в условиях угрозы коронавируса некоторые наши люди. Они нападают на врачей, пытающихся их спасти, сеют панику и истерят по поводу и без, лишь бы показать, какие они «все в белом» на фоне жестких мер властей, пытающихся противостоять угрозе.

- Знаете, что страшнее чумы? Чума в сумасшедшем доме…

Врачи пытаются спасти больных – те оказывают яростное сопротивление! Бьют ногами, зовут на помощь, с полной самоотдачей плюют в врачей и окружающих! Тут же прибегают другие больные и нападают на врача лопатой... Некоторые больные смотрят на все и плачут, другие валяются по полу от смеха. Третьи проникают в камеру с чумой и всех освобождают. Короче, через пару часов, все врачи перебиты, а вся психушка заражена чумой!

Многие вырываются наружу. Тут их уже ждут журналисты, берут интервью, зовут на ТВ8 и Журнал ТВ! Начинаются вой и истерия на всю страну. В психушке нарушают права зараженных! Их лечат вопреки их воле. Никакой чумы нет, и не будет! Это фейк и пропаганда, чтобы держать вас в страхе! Власть хуже чумы.

Один из оппозиционеров устраивает митинг протеста прямо во дворе дурдома. Сумасшедшим дают слово. Среди выступающих их большинство. Другой зовет их на марш «без страха». Больные откликаются. Третий подгоняет автобусы и отвозит зараженных в родные села и дома! Все это снимают журналисты, блоггеры, которые, чтобы убедить себя и граждан, обнимаются с больными, целуются. Кое-кто из журналистов даже хвастается, что успел переспать…и ничего, ни жу-жу! Уже через день полстраны охвачено чумой… Власти обвиняют в мягкости, бездействии! Вы спровоцировали не только чуму! Почему во всем мире не отменяют коммуналку, налоги, кредиты… и у нас то же самое?

Уважаемые сограждане!

Вы не думаете, что наша Молдова – это именно этот самый сумасшедший дом? Санду призывает диаспору домой, вместе с коронавирусом. Так Усатый еще и подвозит их самолетами! И именно тех, кто в очаге инфекции – во Франции! Некоторые специально обученные граждане негодуют в фейсбуке, почему не раздают бесплатно масок! Потом оказывается, что их скупил Канду. И он же раздает их, правда, если в партию вступишь. И да, его же люди негодуют в фб по поводу отсутствия масок! ТВ 8, Журнал ТВ, ПРО-ТВ и другие СМИ из сети Майи Санду каждый день истерят, манипулируют, пугают себя и граждан, что это кара Божия за то, что мы ходим в церковь, а не на гей-парад!

Коллеги, граждане, друзья!

Давайте проявим волю, выдержку, сознание. Сейчас самое главное – остаться людьми, не превратиться в стадо. А кое-кто именно этого хочет. Давайте соблюдать карантин. Давайте слушать врачей и власти, а не демагогов. Ведь власти несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а не болтуны. И давайте не превращать всю страну в сумасшедший дом.

P.S. Самое сильное желание сдаться, приходит за 5 минут до победы. Давайте вытерпим… и победим! - написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.

Подготовил Михаил Генчу