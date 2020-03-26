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Для граждан Молдовы, желающих вернуться в Кишинев, будут организованы три чартерных рейса
26.03.2020

Посольство России в Молдове сообщило, что организует три чартерных рейса из Москвы для граждан, желающих вернуться в Кишинев. Вылеты будут осуществлять компания Air Moldova. Два рейса запланированы на 27 марта в 17.30 и в 23.20, и еще один на 28 марта в 17.30.

По сообщению посольства, стоимость билета — 20 тыс. российских рублей плюс комиссия компании МХМ.
Их можно купить за наличные в кассах №93 и 94 в аэропорту Домодедово.

Как пишет Newsmaker, официально правительство объявило лишь о пяти рейсах, которым Орган гражданской авиации выдал разрешение на полет в режим чрезвычайного положения, среди которых нет этих трех перелетов из Москвы.

Кроме того, билеты на регулярный рейс Москва-Кишинев в среднем обычно стоят намного дешевле: около €75 — €85.  Рейсы должны заранее утвердить комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая соберется только в четверг, 26 марта.


 
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