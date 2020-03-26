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Общество
Молдова получила еще 1500 тестов на COVID-19 – помощь поступила из Китая
26.03.2020

Посольство Китайской Народной Республики передало Молдове партию из 1500 тестов на выявление COVID-19.

Диагностические тесты на коронавирус COVID-19 были переданы в Национальное агентство общественного здоровья. В церемонии передачи участвовала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

- Я выражаю благодарность за этот поступок китайского народа, который поддерживает нас в эти трудные для Республики Молдова времена. Спасибо за вашу солидарность и участие! - сказала Думбрэвяну.

В минздраве также объявили, что в ближайшее время Молдова получит большую помощь от Китайской Народной Республики. Речь идет о партии почти из трех тонн лекарств, материалов и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с распространением вируса COVID-19, сообщает moldpres.md.


 
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