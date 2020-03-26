В Молдове подтверждено еще 24 случая COVID-19

За минувшие сутки в Молдове зафиксировано 24 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Об этом вчера, 25 марта, в ходе брифинга для прессы сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защита Виорика Думбрэвяну. Таким образом, число инфицированных в республике достигло 149 человек.

В числе подтвержденных случаев заболевания – три приведены из-за границы – 2 – из Великобритании и 1 – из Германии. Остальные случаи – местные. Они были зарегистрированы в Кишиневе, Сороках, Хынчештах, Рышканах, Штефан-Водэ, Яловенах, Страшенах.

Все заболевшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. О состоянии всех зараженных министр представит информацию завтра утром.

Подготовил Михаил Генчу