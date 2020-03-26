Мы не узнаем этот парк: начались работы по благоустройству La Izvor - это любимое место отдыха в Кишиневе

Ион Чебан рассказал о планах и о том, каким станет этот запущенный уголок столицы. В столичном парке La Izvor начались работы по благоустройству, а также по строительству пляжного стадиона, 80% стоимости которого покроет FIFA.

Об этом в ходе телепередачи сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан. Он отметил, что муниципалитет намерен обустроить 2 из 4 существующих зон, а касательно строительства самого стадиона уже есть решение Муниципального совета Кишинева.

Строительство пляжного стадиона осуществляется в сотрудничестве с FIFA и Национальной федерацией футбола, последняя предоставит оставшиеся 20% средств, необходимых для его строительства и обустройства.

Стадион рассчитан на 1500 мест и будет передан в пользование жителей.

— Вокруг этого стадиона будет обустроено многое другое: 2 поля для мини-футбола, 2 поля для тенниса, 2 площадки для пляжного волейбола, 2 детские игровые площадки и площадка для барбекю. Все это будет общественным. А возле парка, на свободном участке на ул. Гидигич, рядом с футбольным клубом «Буюкань», на 1 гектаре земли будет организована общественная парковка. Пешеходные дорожки будут восстановлены, что обеспечит связь между 4 озерами парка. Также будут организованы дорожки для велосипедистов и обустроен фонтан, — рассказал Чебан.

Примар столицы также подчеркнул, что муниципалитет намерен сделать парк La Izvor местом, где жители столицы будут активно заниматься спортом.