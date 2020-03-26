Альтернативные предложения и рекомендации Чрезвычайной комиссии РМ

Тенденция роста числа заражённых показывает, что принятые Чрезвычайной комиссией меры не оказывают ожидаемого эффекта. На таком "карантине" можно и полгода сидеть, окончательно в хлам убить экономику, похоронить ещё множество людей и ничего не добиться.

Наше предложение властям к завтрашнему заседанию ЧК:

1. В течение двух суток полностью погасить долги перед бюджетниками по зарплате, включая зп за март, и раздать пенсионерам пенсии. Обязать частных работодателей сделать то же самое;

2. Объявить с 27 марта по 5 апреля (10 суток) полный запрет на перемещение частных лиц по территории Молдовы. Ввести комендантский час. Разрешить выход за пределы домовладения лишь с удостоверением личности и пропиской, не дальше 1 км от жилья.

3. Все предприятия и учреждения, не имеющие первоочередного значения для функционирования государства, закрыть. Дать друзьям Додона из строительной мафии пинка под зад, чтоб не выгоняли людей на стройобъекты.

Оставляем работать только ключевые министерства и ведомства, всех остальных госслужащих домой. Из предприятий - только аптеки, банки и продовольственные магазины. О, ещё пункты обмена валюты - специально для нашей диаспоры. Работать следует исключительно через защитные экраны и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм;

4. Остановить весь общественный и междугородный транспорт, такси, а также перемещение частных лиц на личном транспорте между населенными пунктами. Разрешить только грузоперевозки. Исключение могут составить только выход/выезд по причине срочной необходимости: направление в больницу, оказание помощи кому-то из родных, похороны, покупки в местном продмаге. Перехваченный транспорт отправлять восвояси, злостных нарушителей сводить на экскурсию в Тома Чорба (последнее - шутка, если кто не понял);

5. Закрыть границы, как для иностранцев, так и граждан РМ. Мы наших гастарбайтеров любим, но для всеобщей пользы просим их усидеть эту неделю там, где находятся. На административной границе с Приднестровьем выставить полицейские посты, в том числе на "козьих тропах".

6. Закрыть все церкви и другие религиозные учреждения. Никаких сцуко служб и прочих религиозных мероприятий с участием больше одного человека. Наказать штрафами 374 священника-нарушителя за службы в минувшее воскресенье и отсель наказывать всех церковников за отказ подчиняться распоряжениям ЧК и помогать нам в борьбе с коронавирусом. Недовольных священников оштрафовать и привлечь добровольно-принудительно санитарами в Тома Чорба;

7. Полиция, карабинеры, армия должны установить полный контроль над улицами крупных городов, заблокировав передвижение между секторами. Армия с соцфондом должны оказать полное содействие пенсионерам и инвалидам в плане закупки продуктов, необходимых им лекарств, выгула домашних животных.

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Система социальных отношений должна полностью замереть хотя бы на десять суток. Только так, мы считаем, получится купировать распространение эпидемии и облегчить работу нашим врачам.

tokanamd@protonmail.com