Кику считает, что распространителями ложных сообщений о ситуации в республике в условиях пандемии "являются и представители государства".

Премьер-министр Молдовы Ион Кику считает, что распространителями ложных сообщений о ситуации в республике в условиях пандемии "являются и представители государства".

Примеров таких сообщений он не привёл.

Сегодня же Национальный совет по аудиовизуалу выступил с предупреждением к телеканалам и радиостанциям, что брать информацию о коронавирусе надо только из надежных источников, к коим относятся Комиссия по чрезвычайным ситуациям, правительство, Министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения, а "на время чрезвычайного положения в стране ведущие, модераторы и редакторы передач должны полностью отказаться от выражения собственного мнения, а также обсуждения пандемии Covid-19".

Непонятно только, восторженные в адрес правительства и особенно в адрес президента комментарии, полные восхищения мудростью, прозорливостью и государственным гением руководства страны - они считаются недопустимым личным мнением журналистов?

@GK