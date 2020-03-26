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Политика
Кику считает, что распространителями ложных сообщений о ситуации в республике в условиях пандемии "являются и представители государства".
26.03.2020

Премьер-министр Молдовы Ион Кику считает, что распространителями ложных сообщений о ситуации в республике в условиях пандемии "являются и представители государства".

Примеров таких сообщений он не привёл.

Сегодня же Национальный совет по аудиовизуалу выступил с предупреждением к телеканалам и радиостанциям, что брать информацию о коронавирусе надо только из надежных источников, к коим относятся Комиссия по чрезвычайным ситуациям, правительство, Министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения, а "на время чрезвычайного положения в стране ведущие, модераторы и редакторы передач должны полностью отказаться от выражения собственного мнения, а также обсуждения пандемии Covid-19".

Непонятно только, восторженные в адрес правительства и особенно в адрес президента комментарии, полные восхищения мудростью, прозорливостью и государственным гением руководства страны - они считаются недопустимым личным мнением журналистов?

@GK


 
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