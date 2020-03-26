В Молдове фармацевты заменили психологов и врачей и стали больше, чем просто работники аптек

Низкий поклон всем сотрудникам аптечных сетей республики.

Когда во всем мире бушует пандемия коронавируса, начинаешь по-другому смотреть на некоторые вещи и понимаешь, насколько тяжёлым является труд определенных специалистов. Они сейчас находятся на "первой линии". Это не только медики, полицейские и представители городских служб. Это ещё и фармацевты.

Если раньше, до пандемии, мы их труд недооценивали, рассматривая их в качестве узко-специализированных работников, то сейчас всё изменилось. Они нам стали близки! Из-за социальной изоляции мы не можем лично общаться даже с родней. Сейчас фармацевты являются и психологами, и врачами, оказывающими первичные консультации.

Владелец одной из крупнейших сети аптек "Farmacia Orient" Nguyen Si Tr Trung Ky

"Уважаемые и дорогие фармацевты.

Хочу выразить глубокую благодарность всем фармацевтам и сотрудникам всех аптек Республики Молдова от себя лично, своей семьи и руководства Компании за вашу беззаветную преданность профессии, за самоотверженность и проффесионализм в столь сложной ситуации, сложившейся по всему миру, в том числе и нашей Молдове, - написал в соцсетях владелец одной из крупнейших сети аптек "Farmacia Orient" Nguyen Si Tr Trung Ky, - Вы, наряду с врачами и всем медицинским персоналом, подобно благородным воинам, бесстрашно стоите на защите нашей республики и всех ее граждан, ежедневно помогая тысячам людей, в том числе и больным. Ваш труд - неоценимый вклад в упорную борьбу с мировой пандемией: COVID-19!" - пояснил предприниматель.

Он от всей души поблагодарил фармацевтов и всех сотрудников молдавских аптек за их нелегкий труд и пожелал крепкого здоровья и успехов в полезной, благородной и востребованной в столь сложное время работе.