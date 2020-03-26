Чем вас занять, вернувшиеся из Европы?

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Экономика
Ион Кику предложил возвращающимся из-за рубежа согражданам заняться фермерством.
Премьер Ион Кику предложил выделить кредитную линию из средств Фонда субвенций в сельском хозяйстве для представителей диаспоры, которые возвращаются в страну.
- Они смогут использовать средства Фонда, чтобы открыть бизнес в аграрном секторе, а государства поддержит их на этом трудом этапе, - заявил кику.
- В понедельник мы сообщим о чем идет речь. Мы увеличим размер фонда субвенций в сельском хозяйстве для поддержки граждан, которые возвращаются из-за границы. – заявил Кику.
@KP
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