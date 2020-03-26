26 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Чем вас занять, вернувшиеся из Европы?
26.03.2020

Ион Кику предложил возвращающимся из-за рубежа согражданам заняться фермерством.

Премьер Ион Кику предложил выделить кредитную линию из средств Фонда субвенций в сельском хозяйстве для представителей диаспоры, которые возвращаются в страну.

- Они смогут использовать средства Фонда, чтобы открыть бизнес в аграрном секторе, а государства поддержит их на этом трудом этапе, - заявил кику. 
Глава кабмина уже распорядился, чтобы это предложение было включено в законопроект о поправках в государственный бюджет.

- В понедельник мы сообщим о чем идет речь. Мы увеличим размер фонда субвенций в сельском хозяйстве для поддержки граждан, которые возвращаются из-за границы. – заявил Кику.

@KP


 
Количество просмотров:
111
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.