Влад Филат: Сегодня, как и 102 года назад, мы нуждаемся в том, чтобы быть вместе с теми, кто одного рода с нами

„И сегодня, как и 102 года назад, мы нуждаемся в том, чтобы быть вместе с теми, кто одного рода с нами, так как только вместе мы не только сильнее, но и крепче здоровьем”, отметил бывший премьер-министр Влад Филат. По словам экс-премьера, 102 года назад, как и сегодня, Европа и почти весь мир находились в состоянии осады. „Война, испанский грипп или тиф разрушали целые страны и миллионы жизней. Тогда политические деятели времени, на левом и на правом берегу Прута, решили 27 марта 1918 года, в силу исторического права, а также прагматизма, вопрос об объединении Бессарабии с Румынией. К сожалению, история не была никак доброй с нами”, отметил Влад Филат, цитируемый IPN.

По его словам, также в марте, только в 2012 году, в исторической столице Молдовы, Яссах, состоялось первое совместное заседание правительств Румынии и Республики Молдова. Заседание состоялось в Университете имени Александру Иоана Куза, в котором учились также Влад Филат и его румынский коллега Михай Рэзван Унгуряну.

„До начала той прагматической встречи, состоялась душевная встреча, а образы наших предшественников, которые смотрели на нас с висящих на стенах картин, как будто захватывали нас. На том заседании Правительства мы были единым суверенитетом, а разговор касался как бы только одной страны. Состояв в первом поколении, которое перешло Прут, активно работая в Лиге студентов и учащихся Бессарабии, которое в те годы являлось передним краем поддержки Бессарабии, я увидел наше новое объединение как прагматический процесс, который должен был вести к экономическому, политическому и особенно человеческому объединению. Нам необходимо было познавать самих себя, а политический акт должен был лишь завершить комплексный процесс объединения, а также нашей новой самоидентификации”, отметил Влад Филат в своих заметках в Facebook-е.

Бывший премьер заявил, что тогда, вместе с Михаем Рэзваном Унгуряну, подписали настоящее стратегическое партнерство для Европы, заложили основы проекта энергетического объединения и запустили несколько проектов, покрывающих практически весь спектр румыно-румынских отношений.

„Подписанное соглашение совместно с моим другом и коллегой явилось фактически началом для очень многих политико-дипломатических действий, которые завершились подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и снятием визового режима. На протяжении всего процесса сближения, переговоров и ратификации Соглашения с ЕС, а также для стратегических проектов между двумя румынскими государствами, самую сильную поддержку, так я, как премьер, так и Республика Молдова, получили от президента Траяна Бэсеску. Не думаю, что проходило какое-либо заседание Совета Европы, в ходе которого Траян Бэсеску не выступал бы за дело Республики Молдова”, подчеркнул Влад Филат.