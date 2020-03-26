Многие предприятия в различных отраслях промышленности рискуют обанкротиться, дебаты

В настоящее время очень многие предприятия в разных отраслях промышленности находятся в кризисной ситуации и вполне вероятно, что многие из них не будут сопротивляться и обанкротятся. Речь идет о ресторанах, гостиницах, образовательных центрах, салонах красоты и других видах услуг. Эти предприниматели оказались в ситуации, когда им приходится иметь дело с упущенными доходами, некоторые из них вынуждены полностью прекратить свою деятельность. Но тем не менее, в конце месяца они должны платить зарплату, налоги, арендную плату, иметь дело с поставщиками. Мнения были высказаны в ходе дебатов, организованных Институтом европейских политик и реформ, передает IPN.

Исполнительный директор Альянса малых и средних предприятий Молдовы Лилиана Бусуйок отметила, что в нынешней ситуации, вызванной пандемией COVID-19, компании в разных отраслях подвержены огромным рискам. И наиболее уязвимыми являются малые и средние предприятия. Ведь их доля в экономике составляет около 98%. Ассоциация представляет 47 компаний из восьми отраслей промышленности, но до сих пор был проведен диалог с гораздо большим количеством компаний о проблемах, с которыми они сталкиваются, а также о возможных решениях.

Лилиана Бусуйок отметила, что основные опасения предпринимателей связаны с своевременной оплатой заработной платы в контексте упущенных доходов, уплатой налогов и других платежей. Они не знают, как они будут справляться с контрактами с поставщиками, особенно в том, что касается оплаты арендной платы за коммерческие помещения. Ассоциация распространила петицию, которая уже была подписана около 2 700 компаниями. Они отмечают, что хотят налоговое смягчение, возможно, даже субсидирования со стороны государства, а также поддержки в переговорах о реэшалонировании ставок по кредитам и т. д.

Исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Мариана Руфа отметила, что бизнес-среде необходимо адаптироваться в совершенно новом, беспрецедентном для Республики Молдова контексте. Решения властей обсуждались с бизнесом в быстром режиме, а также были определенные разногласия относительно применимости этих решений. „Было крайне важно обеспечить практическую применимость всех положений правительства или парламента, и обеспечить непрерывность для тех компаний, которые решили продолжить свою работу. И это потому, что деятельность была приостановлена для определенных типов компаний. Некоторые из них вступят в техническую безработицу, начиная со следующей недели”, - отметила Мариана Руфа.

Исполнительный директор Американской торговой палаты Молдовы Мила Малайрэу уточнила, что ассоциация насчитывает более 130 компаний с американским капиталом, а также компании из других юрисдикций, в том числе местные компании. По ее словам, ассоциация представляет голос практически 30 отраслей промышленности, которые более или менее пострадали от воздействия пандемии COVID-19. Роль ассоциации, включающей крупные и средние компании, заключается в обеспечении диалога между бизнес-средой и государственными органами. Первые аспекты в сложившейся ситуации касаются того, как обеспечить трудовой процесс, соблюдение обязательств перед государством и т.д.

По ее словам, бизнес-ассоциации консультировались по налоговым мерам, мораториям контроля, а сейчас обсуждается и возможный финансовый вклад из государственного бюджета для компаний, которые понесут убытки. По ее мнению, необходимо, чтобы это общение с властями продолжалось, а решения происходили как при содействии частного, так и государственного сектора.

В ходе видеоконференции выступил премьер-министр Ион Кику. Глава правительства отметил, что ситуация довольно сложная, в том числе из-за неопределенности и невозможности сделать среднесрочные и долгосрочные оценки. Но власти пытаются иметь несколько подходов для поддержки экономики, потому что последствия сложившейся ситуации, безусловно, будут ощущаться. Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила ряд вопросов, касающихся бизнес-среды, которые обсуждались с предпринимателями.

Кроме того, на следующей неделе будет объявлен еще один набор мер, которые представляют собой дозу поддержки для бизнеса и экономики. „Вы видели, каковы наши цели - максимально сохранить кадровых работников при поддержке как бизнеса, так и государства. У нас есть некоторые предложения, которые мы изложим на следующей неделе, особенно в вопросах создания рабочих мест в секторах, которые будут очень востребованы” - добавил премьер.

Дебаты были организованы Институтом европейских политик и реформ при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.