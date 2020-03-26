Медицинский кризис приведет к экономическому кризису, а также гуманитарному

Молдаване являются чрезвычайно мобильной страной с почти миллионом граждан, находящихся за рубежом. А миграция является каналом распространения социально-экономического кризиса, а также явного медицинского. Многие мигранты пытались и продолжают пытаться вернуться домой, подвергая себя, а также семьи, родственников и даже их сообщества риску дальнейшего распространения вируса. И уже существует огромный эффект от распространения негативных последствий, вызванных медицинским кризисом - экономический кризис, а также гуманитарный. Мнение высказал координатор программ Международной организации по миграции (МОМ) в Молдове Геннадие Крецу в ходе дебатов, организованных Институтом европейских политик и реформ, передает IPN.

Геннадие Крецу отметил, что за рубежом около 300-350 тыс. молдаван устраиваются на работу на короткие периоды и имеют более неопределенный статус. Речь идет о тех, кто работает на основе биометрических паспортов или тех, кто работает без контракта или разрешения на работу. В то же время доля наиболее уязвимых составляет около 20-22%, что означает 60-70 тыс. человек. Они подвержены риску немедленно потерять рабочие места, источники существования и даже жилье. Речь идет о людях, которые занимаются домашними работами в Италии, а также в других государствах.

По его словам, в условиях, когда многие молдаване пытались и продолжают пытаться вернуться домой, очень важно повысить ответственность диаспоры, а это могут сделать власти, а также ассоциации диаспоры. „Что можно предпринять? Речь идет о репатриации, эвакуации через чартерные рейсы, но не все смогут вернуться”, - отметил представитель МОМ в Молдове. По его словам, ведется диалог с властями транзитных стран и с офисами МОМ, потому что в транзитных государствах есть заблокированные люди.

Что касается экономических аспектов, Геннадие Крецу сделал аналогию с ситуацией 2008-2009 годов. Тогдашний кризис привел к возвращению части мигрантов домой. Снизились денежные переводы из-за того, что многие потеряли работу. Тогда денежные переводы снизились на 20%, что также привело к снижению доходов в бюджет на 10%.

По его мнению, в настоящее время некоторые смягчяющие налоговые меры, к которым, возможно, прибегнут власти, могут оказать огромное давление на возможности государственного бюджета для решения многих проблем, в том числе обусловленных возвращением граждан из-за рубежа. Будут тысячи молдаван, которые вернутся без работы, без источников существования, в уже пострадавшую бизнес-среду. Рынок труда в Республике Молдова скорее всего не сможет их поглатить.

Геннадие Крецу заявил, что в настоящее время обсуждаются с донорами программы раннего восстановления бизнес-среды, а также реинтеграции возвращенных из-за рубежа мигрантов. Например, по модели Армении учитываются мероприятия, которые предполагают поддержку для начала бизнеса, обучения, ориентации, а также финансирования и т. д.

„Статистические данные свидетельствуют о том, что около 16% ВВП приходится на денежные переводы – 1,2 млрд. долларов в прошлом году. Треть молдавских семей получают денежные переводы, а для половины этой трети денежные переводы составляют более 50% располагаемого дохода. В сельской местности около 25% доходов домашних хозяйств поступают из денежных переводов. И снижение их было бы абсолютно драматичным и довело бы большую часть этого населения ниже порога бедности”, - отметил Геннадие Крецу.

По его словам, денежные переводы имеют и другую роль - они подпитывают покупательную способность населения. Значительная часть бизнеса рассчитывает на эти потоки. „Само потребление, значительные квоты, финансируется за счет денежных переводов. И вопрос в том, что произойдет, если покупательная способность семей уменьшится. В то же время часть денежных переводов финансирует сектор недвижимости, а этот сектор до недавнего времени был одним из двигателей экономики”, - сказал представитель МОМ.

Дебаты были организованы Институтом европейских политик и реформ при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.