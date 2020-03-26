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Общество
Домашние агрессоры в Молдове будут носить электронные браслеты
26.03.2020

Правительство приняло поправки к законодательству, необходимые для защиты пострадавших.

Руководство страны внедряет системы электронного мониторинга по отношению к тем, кого обвиняли в домашнем насилии, передает infotag.md.

- Кроме того, предлагается разрешить ставить эти браслеты и жертвам насилия, чтобы убедиться, что их не преследуют агрессоры, - отметил министр юстиции Фадей Нагачевский

Он пояснил, что анализ судебной практики показал неэффективность защитного предписания, поэтому властям необходимы дополнительные меры для обеспечения соблюдения судебных решений в отношении агрессоров.

Автор: Михаил Генчу


 
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