Домашние агрессоры в Молдове будут носить электронные браслеты

Правительство приняло поправки к законодательству, необходимые для защиты пострадавших.

Руководство страны внедряет системы электронного мониторинга по отношению к тем, кого обвиняли в домашнем насилии, передает infotag.md.

- Кроме того, предлагается разрешить ставить эти браслеты и жертвам насилия, чтобы убедиться, что их не преследуют агрессоры, - отметил министр юстиции Фадей Нагачевский

Он пояснил, что анализ судебной практики показал неэффективность защитного предписания, поэтому властям необходимы дополнительные меры для обеспечения соблюдения судебных решений в отношении агрессоров.

Автор: Михаил Генчу