Карантин в Молдове - президент сделал важное заявление

Игорь Додон заявил, что свыше 23 тысяч жителей Молдовы в данный период времени самоизолировались. В основном это те, кто недавно вернулся из-за рубежа, а также те, кто контактировал с заболевшими.

Президент рассказал в телеэфире, что недобросовестные граждане, которые решили не соблюдать карантин, были оштрафованы.

– Мы создали на уровне правительства, на районном и на местном уровнях определенные механизмы. На уровне сел список лиц на карантине есть у примара, у участкового полицейского и у семейного врача. По моему настоянию об этих гражданах знает и местный священник, так как он общается с большей частью сельчан. В каждом населенном пункте об этих гражданах знают, их периодически проверяют, а полицейские выписывают штрафы, если есть нарушения. На вчерашний день было составлено около 100 протоколов и наложены штрафы, - отметил Додон, которого цитирует ehomd.info.

подчеркнул, что в Молдове еще не было ни одного уголовного наказания за нарушение карантина, но, по его мнению, для некоторых безответственных граждан санкции должны быть более строгими.

Подготовил Михаил Генчу