Партия ШОР требует направить полагавшиеся ей бюджетные ассигнования на борьбу с коронавирусом

Партия “ШОР” приветствует инициативу ряда парламентских партий направить бюджетные ассигнования в фонд борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает ТРИБУНА, согласно пресс-релизу, также партия требует, чтобы полагающуюся ей сумму перечислили на эти же цели.

“Формирование предлагает, чтобы каждая партия подтвердила свое намерение перенаправить деньги, подав официальное заявление в соответствующие структуры. Партия “ШОР” напоминает, что по результатам парламентских и местных выборов ей в этом году должны были перечислить 2,4 млн леев, но Центризбирком незаконно лишил ее бюджетных ассигнований” – говорится в пресс-релизе.

Формирование намерено добиваться выплаты этой суммы в Европейском суде по правам человека и требует направить деньги на устранение последствий эпидемии коронавируса.

“Партия “ШОР” официально заявляет, что после выигрыша в ЕСПЧ не будет добиваться возвращения денег. Настаиваем, чтобы полагающиеся нам ассигнования в размере 2,4 млн леев были направлены на поддержку системы здравоохранения и на устранение последствий пандемии для граждан и экономики страны”, – говорится в заявлении формирования.

Также Партия “Шор” призвала другие политические силы присоединиться к ее инициативам по борьбе с эпидемией COVID-19.

На финансирование политических партий в бюджете на 2020 год всего заложено более 38 млн леев.

Кристина Пендя