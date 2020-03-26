На грани банкротства: "коронакризис" нанес сильный удар по гостиничному сектору в Молдове

Коронавирус сильно ударил по гостиничному сектору. Клиенты аннулируют бронь, работников отправляют в вынужденный неоплачиваемый отпуск, а те кто остается, работают по сокращенному рабочему графику.

Владелица этой гостиницы в центре Кишинева приняла решение о приостановлении услуг ещё 16 марта. В течение десяти дней были отменены десятки предварительных заказов. Работникам сократили рабочие часы и, соответственно, снизили зарплату: "Аннулированы все брони, на апрель, май, июнь, июль и даже август. Для ресторанов сейчас тоже очень тяжёлое время. У нас есть услуга доставки, но она не очень востребована", - говориь Лучия Бердос.

Владелица другого столичного отеля говорит, что менее чем за месяц расторгла десятки контрактов и потеряла миллионы леев: "Недавно, до начала этого кризиса, я приехала из Бухареста, с самой крупной выставки в области туризма, где подписала много контрактов. Сейчас, по моим расчётам, около 60-70 процентов возможных продаж с марта по сентябрь, не состоятся. А это около 12 миллионов леев", - рассказывает Зинаида Жаркуцкая.

Еще один владелец мини-отеля говорит, что ещё принимает клиентов, молдаван или иностранцев, застрявших в нашей стране. Но их очень мало.

Председатель Ассоциации гостиничных услуг и ресторанов Молдовы Станислав Русу написал на своей странице в фейсбуке, что из-за пандемии коронавируса некоторые отели могут обанкротиться. Он также выразил надежду на то, что государство разработает антикризисные и посткризистные меры в области туризма".

Для поддержки бизнеса комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд срочных мер. Среди них возможность оплатить налог на прибыль в рассрочку до 25 июня для предпринимателей, перенос срока подачи деклараций и оплаты подоходного налога, налога на недвижимость и землю, а также местные налоги за 2019 год. Принято решение о введении моратория на все проверки со стороны госструктур до 1 июня 2020 года, как запланированных, так и необъявленных. В это время отменяются все налоговые и финансовые проверки, в том числе по соблюдению норм защиты труда.