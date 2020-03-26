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Экономика
Что будет с зарплатами, пенсиями и социальными выплатами в Молдове во время ЧП
26.03.2020

Об этом заявил министр финансов Сергей Пушкуца. Зарплаты, пенсии и социальные выплаты будут выплачены вовремя, - заявил глава минфина. Правительство полностью и вовремя выплатит зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Об этом сообщил министр финансов Сергей Пушкуца.

Глава ведомства рассказал, что специалисты министерства разрабатывают законопроект о поправках в госбюджет, который отразит реальную эволюцию в экономики с учетом пандемии и расходов по предотвращению распространения вируса.

Также известно, что в связи с создавшейся ситуация, резервный фонд правительства будет увеличен на 150 млн. леев.


 
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