Что будет с зарплатами, пенсиями и социальными выплатами в Молдове во время ЧП

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Экономика
Об этом заявил министр финансов Сергей Пушкуца. Зарплаты, пенсии и социальные выплаты будут выплачены вовремя, - заявил глава минфина. Правительство полностью и вовремя выплатит зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Об этом сообщил министр финансов Сергей Пушкуца.
Глава ведомства рассказал, что специалисты министерства разрабатывают законопроект о поправках в госбюджет, который отразит реальную эволюцию в экономики с учетом пандемии и расходов по предотвращению распространения вируса.
Также известно, что в связи с создавшейся ситуация, резервный фонд правительства будет увеличен на 150 млн. леев.
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