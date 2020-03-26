Moldovagaz поумнела задним числом...

По словам информированного собеседника, пандемия коронавируса заставила руководство АО "Молдовагаз" всерьёз задуматься о проведении технологической "революции" в компании.

В условиях режима чрезвычайного положения вскрылись серьёзные недоработки в области автоматизации всей газотранспортной и газораспределительной системы, в частности в секторе дистанционного сбора показаний газовых счётчиков (что сейчас как никогда актуально). Как вывод - необходимо полностью цифровизировать процессы, провести смену устаревших счётчиков на "умные", позволяющие максимально исключить личные контакты сотрудников с потребителем.

Потребность выводить персонал в "поле" для контроля и определения мест утечек и аварий показывает, как отстаёт газовый монополист Молдовы в области автоматизации, когда работу 5-10 человек может делать один (!) квалификационный диспетчер с доступом к электронной информационной системе GIS.

Важным моментом этой идеи является исключение человеческого фактора, и, как следствие, коррупции, когда сотрудник за взятку может "закрыть глаза" на явные нарушения потребителя.

В общем, по окончанию коронавирусного кризиса, молдавских IT-специалистов ждёт волна заказов от "Молдовагаз", а многочисленный офисный "планктон" холдинга - сокращения.

@MT