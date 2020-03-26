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Здоровье
В Молдове слабовата динамика выздоровления от коронавируса
26.03.2020

В Молдове слабовата динамика выздоровления от коронавируса, были приятно удивлены тем, что мы на одной волне не абы с кем, а с руководителем Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебреисусом.

По его мнению, самоизоляция и ограничения на передвижение людей не помогут в ликвидации пандемии (а именно эти меры сегодня составляют львиную долю усилий официального Кишинева) - такие меры позволяют создать "окно возможностей", чтобы выиграть время, однако для спасения жизней этого недостаточно.  В ВОЗ считают, что есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь нужно улучшить систему здравоохранения и подготовить медперсонал, который будет готов работать с зараженными. Выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус, а также подготовить дополнительные больницы для приема пациентов и следить за всеми контактами инфицированных.

В этом ключе сегодня молдавская власть объявила, что открывает для приёма пациентов с подозрением на вирус нового типа больницы в Бельцах и Комрате, персонал которых прошел подготовку и обеспечен защитными средствами.

Вчера Игорь Додон заявил, что правительство рассмотрело вариант полного запрета на выход граждан на улицы, в том числе образцы документов, наличие которых позволит людям покидать жилища. Остаётся узнать, есть ли у молдавской власти понимание до какого момента оно будет создавать "окно возможностей" и что конкретно делает в направлении прорыва в борьбе с коронавирусом.

@GK


 
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