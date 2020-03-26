Первое заявление нового главы РКБ – я осознаю всю ответственность

До вчерашнего дня Андрей Ункуца занимал должность заместителя директора Института скорой помощи.

- Я осознаю, что это огромная ответственность. И я готов взвалить ее на себя, в это непростое время. Очень важно в этот период быть рядом с коллективом, - заявил новый глава РКБ.

Напомним, во вторник бывший директор РКБ Анатолий Чуботару был отправлен в отставку после того, как стало известно о том, что четыре сотрудника больницы заразились коронавирусом, о чем дал понять советник премьер-министра Виталий Драганча.

Помимо наршений режима безопасности в больницы, стало известно о том, что Анатолий Чуботару проводил анализы на наличие вируса нового типа COVID-19 в одной из частных лабораторий Кишинева.

- Директор решил, что в первую очередь, анализы нужно провести в частной лаборатории. Это первый момент. Второй - он проинформировал прессу раньше, чем сообщил об этом в Министерство здравоохранения. Уместно задаться вопросом: какие цели преследует такой директор? Решение об отставке было принято на основании результатов анализа эффективности его работы в качестве менеджера, - пояснил Виталий Драганча.

Увольнение бывшего директора спровоцировало волну возмущений среди депутатов проевропейского крыла парламента, к примеру, небезызвестного Серджиу Сырбу.

Депутат Сергей Сырбу завел любимую песню о политических преследованиях в публикациях в соцсетях – мол, решение было принято с серьезными нарушениями Конституции и никак не связано с мерами противостояния новому коронавирусу, а власть лишь использовала Covid как предлог.

Во вторник Миниздрав заявил, что в Республиканской клинической больнице проведут служебное расследование.

Продолжит ли Анатолий Чуботару там работать дальше, неизвестно. Он совмещал пост директора с должностью кардиохирурга. Получить его комментарий не удалось, сначала он сослался на занятость, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки, передает Publika.

Автор: Михаил Генчу