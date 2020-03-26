26 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Румыния перебрасывает больных коронавирусом в Яссы
26.03.2020

Председатель уездного совета Ясс Маричел Попа выступил от имени Восточной Румынии с требованием к Бухаресту "не превращать Яссы и Припрутскую Молдову в румынскую Ломбардию".

По мнению местных властей восточной части страны, к ним пытаются экстренно "переместить" пациентов из Сучавы, где распространение коронавируса вышло из-под контроля из-за нарушения протоколов безопасности - закрыты несколько больниц, а десятки врачей и медассистентов оказались заражены вирусом нового типа. Кроме того, на Сучаву приходится 8 из 17 смертельных случав в период пандемии.

Попа отметил, что он и коллеги выступают против перемещения пациентов из Сучавы в Яссы, Нямц и Ботошань, поскольку "это может привести к распространению вируса" и создать во всем Припрутье ситуацию, схожую с итальянской Ломбардией.

Попахивает сепаратизмом, надо сказать.

@GK


 
Количество просмотров:
236
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.