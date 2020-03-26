Румыния перебрасывает больных коронавирусом в Яссы

Председатель уездного совета Ясс Маричел Попа выступил от имени Восточной Румынии с требованием к Бухаресту "не превращать Яссы и Припрутскую Молдову в румынскую Ломбардию".

По мнению местных властей восточной части страны, к ним пытаются экстренно "переместить" пациентов из Сучавы, где распространение коронавируса вышло из-под контроля из-за нарушения протоколов безопасности - закрыты несколько больниц, а десятки врачей и медассистентов оказались заражены вирусом нового типа. Кроме того, на Сучаву приходится 8 из 17 смертельных случав в период пандемии.

Попа отметил, что он и коллеги выступают против перемещения пациентов из Сучавы в Яссы, Нямц и Ботошань, поскольку "это может привести к распространению вируса" и создать во всем Припрутье ситуацию, схожую с итальянской Ломбардией.

Попахивает сепаратизмом, надо сказать.

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