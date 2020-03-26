Смерть – с Запада, помощь – из России и Китая: коронавирус показал, кто чего стоит

Гуманные и демократичные европейцы избавляются от молдаван, как от чужих.

В ситуации с эпидемией коронавируса в Молдове ярко проявились приоритеты внешних игроков страны. Те, кого в Кишиневе было принято считать «стратегическими партнерами», «друзьями» и «партнерами по развитию», оказались не на высоте. Зато руку помощи нашей республике протянули так называемые «мировые агрессоры» - Россия и Китай.

- До Молдовы коронавирус добрался с небольшим опозданием. Привезли инфекцию из Западной Европы, в первую очередь из Италии, бегущие оттуда молдавские гастарбайтеры. При этом как минимум в ряде случаев европейские страны проявили халатность: молдаван сначала выставляли из больниц, затем закрывали глаза на то, что очевидно больные люди с явными признаками заражения садились в самолет и летели в Молдову. От молдаван избавлялись, как от «чужих». И вот спустя неделю от вернувшихся мигрантов вирус начал распространяться уже внутри Молдовы. Эпидемия началась, - заявил в интервью ИА REGNUM политолог Игорь Толмач.

Молдова и ее медицинская система, по мнению политолога, оказались абсолютно не готовы к жесткой кризисной ситуации, подобной нашествию коронавируса COVID-19. И в этот момент помощь республике предложили не те, кого в течение последних трех десятков лет принято называть «партнерами по развитию» и куда Молдова держит «интеграционный курс» – не ЕС и США. А Россия и Китай – те, кого дружно проклинали все эти годы различные «евроинтеграторы».

Толмач напомнил пословицу о том, что «друг познается в беде», отметив, что именно Москва и Пекин направили в Молдову гуманитарные грузы с медикаментами и медицинским оборудованием

- Кризисные моменты показывают, кто чего стоит. И ладно Молдову и ее граждан – их в ЕС никогда не считали за своих. Но то же самое происходит сегодня с Италией – страной Евросоюза. Не дождавшись помощи от «партнеров» по ЕС, брюссельской бюрократии и США, Италия получила ее все от тех же Китая и России. Той России, против которой они так дружно вводили санкции, обвиняя во всех смертных грехах. Первый же серьезный кризис вывел всех на чистую воду. Сделают ли из этого выводы – и в национальных государствах ЕС, и в Молдове? – задался вопросом эксперт.

Подготовил Михаил Генчу