С завтрашнего дня запрещается собираться группами более трех человек

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Общество
Новое распоряжение от правительства. Премьер-министр Ион Кику в ходе пресс-конференции сообщил об очередных мерах по борьбе с коронавирусом. Его беспокоит динамика роста количества случаев заболеванием - по мнению Кику, к 10 апреля цифра может достигнуть двух тысяч человек, и это начнет становиться большим испытанием для здравоохранительной системы Молдовы, которая не готова к такому количеству больных.
- Если мы продолжим быть безответственными, то многие умрут, - заявил Кику, после чего сообщил о следующих мерах:
- Закрываются еще два КПП на границе с Украиной - Костешть-Стынкэ и Рокошань.
- С завтрашнего дня запрещается нахождение в общественных местах группами в более чем три человека.
- Выходя на улицу, необходимо иметь при себе удостоверение личности и быть готовым предъявить его сотрудникам МВД.
- Бюджетники выходят на 9-дневные каникулы.
Также Кику призвал воздержаться от поездок в деревню и не покидать в целом город.
Автор: Михаил Генчу
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