С завтрашнего дня запрещается собираться группами более трех человек

Новое распоряжение от правительства. Премьер-министр Ион Кику в ходе пресс-конференции сообщил об очередных мерах по борьбе с коронавирусом. Его беспокоит динамика роста количества случаев заболеванием - по мнению Кику, к 10 апреля цифра может достигнуть двух тысяч человек, и это начнет становиться большим испытанием для здравоохранительной системы Молдовы, которая не готова к такому количеству больных.

- Если мы продолжим быть безответственными, то многие умрут, - заявил Кику, после чего сообщил о следующих мерах:

- Закрываются еще два КПП на границе с Украиной - Костешть-Стынкэ и Рокошань.

- С завтрашнего дня запрещается нахождение в общественных местах группами в более чем три человека.

- Выходя на улицу, необходимо иметь при себе удостоверение личности и быть готовым предъявить его сотрудникам МВД.

- Бюджетники выходят на 9-дневные каникулы.

Также Кику призвал воздержаться от поездок в деревню и не покидать в целом город.

От введения комендантского часа пока решили отказаться, но данный вопрос изучается.

Автор: Михаил Генчу