Парламент работает в режиме экономии: 10 млн леев вернулись в бюджет

Председатель парламента Зинаида Гречаный распорядилась вернуть в публичный бюджет около 10 млн леев.

Это стало возможным за счет сокращения ряда расходов в бюджете законодательного органа на 2020 год. Как подчеркнула Зинаида Гречаный, приоритетом всей страны в этот сложный для всех период является поддержка медицинской системы.

– Мы не занимаемся популизмом, беспрецедентная ситуация сложилась не только в Республике Молдова. Очень важно, чтобы мы сосредоточили свои усилия и направили финансы в сферы первостепенной важности. Важно, чтобы мы поддерживали друг друга и соблюдали правила. Мы обязательно выполним все свои обещания, но для этого мы должны быть здоровы, – подчеркнула спикер.

Ранее стало известно, сколько пожертвовали на борьбу с коронавирусом депутаты парламентских фракций. Депутаты от фракции ПСРП пожертвовали 528,9 тыс. леев, депутаты группы Pro Moldova – ничего.

Автор Михаил Генчу