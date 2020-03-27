Цены на социально-значимые товары будут проверять ежедневно

От граждан поступают многочисленные сигналы о повышении цен на социально значимые товары.

В этой связи, начиная с 27 марта, Государственная налоговая служба и Финансовая инспекция будут ежедневно проверять аптеки, розничные и оптовые сети на соблюдение порядка формирования цен на социально значимые товары. Сообщение об этом разместила Государственная налоговая служба.

- Вследствие многочисленных сигналов от граждан о повышении цен на социально значимые товары (медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства), ГНС предпринимает действия по проверке налогоплательщиков, занимающихся розничной продажей фармакологической продукции. Начиная с 27 марта, Государственная налоговая служба совместно с Финансовой инспекцией будет проводить ежедневные проверки в аптеках, розничных и оптовых подразделениях для проверки соблюдения порядка формирования цен на социально значимые товары, - говорится в сообщении ГНС.

В этой связи ГНС призывают потребителей в случае выявления завышенных цен на социально значимые товары, по сравнению с предыдущими периодами, передавать эту информацию на линию Call-центра ГНС: 0 8000 1525.

Автор Михаил Генчу