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Следующая неделя будет объявлена нерабочей
27.03.2020

Следующая неделя будет объявлена нерабочей для всех работников в Республике Молдова в контексте увеличения числа людей, инфицированных COVID-19. Об этом заявил президент страны Игорь Додон после заседания Единого командного центра антикризисного управления, вызванного вирусом COVID-19, сообщает point.md со ссылкой на unimedia.info.

"Решение было согласовано с коллегами из правительства. Решено было объявить нерабочую неделю с сохранением зарплаты всех тех, кто работает в государственных учреждениях, на государственных предприятиях, с частными мы посмотрим, что делать", - сказал Игорь Додон.

В то же время президент попросил комиссию рассмотреть возможность введения комендантского часа, что предполагает запрет на выход из дома без строгой необходимости между 22.00-6.00 или 23.00-05.00.

Также все возвращающиеся в страну обязаны сдать тест на коронавирус, купить медицинский полис и находиться 14 дней в карантине.


 
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